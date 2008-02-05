موضع چین در برابر ایران در راستای موضع آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر ،"جان نگروپونته" رئیس بخش " گفتگوی عالی رتبه" دولت بوش با چین در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا(cfr) مدعی شد که از حمایت پکن در جلوگیری از یک ایران هسته ای مطمئن است.

با وجود تاکیدهای مستمر ایران براینکه هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست و آژانس هم در گزارشهای مستمر خود بر این حقیقت صحه گذاشته است، وی در ادامه ادعاهای خود گفت : توافق چین با دور سوم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نشان داد که با وجود برخی اختلافات که شامل سرمایه گذاری چین در بخشهای انرژی ایران است، اما روی هم رفته چین در این مسئله با ما همگام است. مسلما آنها خواهان آن نیستند که ایران به یک کشور مجهز به سلاحهای هسته ای تبدیل شود .

نگروپونته ادعا کرد: قطعنامه جدید تحریمها یک نشانه از آن است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود گزارش اخیر نهادهای امنیتی آمریکا که می گوید ایران برنامه هسته ای تسلیحاتی خود را در سال 2003 متوقف کرده، همچنان نگران هستند.

وی افزود: مکانیسمهایی برای گفتگو با آنها در مسائل خاصی وجود دارد ؛ اتحادیه اروپا با آنها درباره مسئله هسته ای گفتگو می کند و ما هم درباره وضعیت عراق. اما آنچه که آنها باید انجام دهند، کاملا روشن است . آنها باید فعالیت غنی سازی خود را تعلیق کنند(!) و " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اگر ایرانیها این کار را انجام دهند ما آماده گفتگوی مستقیم با آنها در یک سطح عالی هستیم.

ادعای نگروپونته در حالی است که "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در قاهره اعلام کرد که آژانس به پیشرفتهای خوبی با ایران برای حل مسائل باقیمانده در برنامه هسته ای تهران رسیده و احتمالا در پایان ماه جاری میلادی گزارش خود را در این باره به شورای حکام ارائه می کند.