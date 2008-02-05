MIT به مهر خبر داد: شناسایی نقطه ضعفی در باکتری سیاه زخم

دانشگاه MIT به خبرگزاری مهر گزارش داد : محققان دانشگاه MIT و دانشگاه نیویورک در اقدامی بی سابقه موفق به شناسایی نقطه ضعفی در سیستم دفاعی باکتری سیاه زخم شدند که می توان از آن برای تولید آنتی بیوتیکهای جدید استفاده کرد.

این محققان دریافتند اکسید نیتریک بخش حیاتی از دفاع باسیل سیاه زخم علیه پاسخ ایمنی ارایه شده از سوی سلولهای آلوده در داخل باکتری است.

به گفته این محققان، باکتری سیاه زخمی که نتواند اکسید نیتریک تولید کند در برابر حملات سیستم ایمنی ناتوان می شود.

محققان این پروژه گفتند از آنتی بیوتیکهایی که برای حمله علیه این نقطه ضعف تولید می شوند، می توان در از پای درآوردن دیگر باکتریهایی که از ساختار مشابهی از سیستم دفاعی بهره می برند، استفاده کرد.

دانشمندان می گویند می توان از این تکنیک برای از پای در آوردن باکتری نظیر Staphylococcus استفاده کرد که موجب عفونتهای بیمارستانی می شود و نسبت به داروها نیز مقاوم شده است.