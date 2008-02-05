  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

MIT به مهر خبر داد: شناسایی نقطه ضعفی در باکتری سیاه زخم

MIT به مهر خبر داد: شناسایی نقطه ضعفی در باکتری سیاه زخم

محققان دانشگاه MIT موفق به شناسایی نقطه ضعفی در باکتری سیاه زخم شدند.

دانشگاه MIT به خبرگزاری مهر گزارش داد : محققان دانشگاه MIT و دانشگاه نیویورک در اقدامی بی سابقه موفق به شناسایی نقطه ضعفی در سیستم دفاعی باکتری سیاه زخم شدند که می توان از آن برای تولید آنتی بیوتیکهای جدید استفاده کرد.

این محققان دریافتند اکسید نیتریک بخش حیاتی از دفاع باسیل سیاه زخم علیه پاسخ ایمنی ارایه شده از سوی سلولهای آلوده در داخل باکتری است.

به گفته این محققان، باکتری سیاه زخمی که نتواند اکسید نیتریک تولید کند در برابر حملات سیستم ایمنی ناتوان می شود.

محققان این پروژه گفتند از آنتی بیوتیکهایی که برای حمله علیه این نقطه ضعف تولید می شوند، می توان در از پای درآوردن دیگر باکتریهایی که از ساختار مشابهی از سیستم دفاعی بهره می برند، استفاده کرد.

دانشمندان می گویند می توان از این تکنیک برای از پای در آوردن باکتری نظیر Staphylococcus استفاده کرد که موجب عفونتهای بیمارستانی می شود و نسبت به داروها نیز مقاوم شده است.

کد مطلب 633240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها