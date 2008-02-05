به گزارش خبرگزاری مهر، روز نو، یک صبح یک سلام، ورزش صبحانه رادیو، نسل شیشه‌ای، صدای بی‌صدا آناهیتا، هفت، زمین تب‌دار، کارت قرمز، بازگشت به حیفا، جریده مستطاب گلبهار، اعتماد مجازی، دندان آبی، شهر به شهر، من بابامو می‌خوام، حکیم بانو، کات، تسنیم و ... از برنامه‌های رادیو جوان در بخش مسابقه جشنواره رادیو هستند.

برنامه‌های از عشق تا آزادی، حکیم بانو، یک دقیقه سکوت، هفت و تسلیم نیز در بخش ویژه حضور دارند و 11 آگهی اطلاع‌رسانی و بازرگانی در بخش‌ آگهی‌های تجاری شرکت کرده‌اند. رادیو جوان در آستانه شروع دوازدهمین سال فعالیت خود با پخش 24 ساعته برنامه‌های گوناگون از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های رسانه ملی است.