نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در خراسان رضوی مشخص شد

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیئتهای نظارت و هیئت مرکزی استان به پایان رسیده و از طریق فرمانداران به افراد ابلاغ شده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات در خراسان رضوی اظهار داشت: این افراد شامل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شدگان هستند که صلاحیت 206 نفر تایید نشد و 180 نفر شکایت خود را به هیئت نظارت استان ارائه دادند و صلاحیت 46 نفر نیز به طور مجدد مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد.
وی ادامه داد: ۲۶نفری که صلاحیت آنها تایید نشده و شکایت هم نکرده اند به طور طبیعی جزء مردودین قطعی محسوب شده اند.
اسماعیلی یادآور شد: همچنین ۴۳نفر از داوطلبانی که در هیئتهای اجرایی استان صلاحیتشان تایید شده بود در رسیدگی مجدد هیئتهای نظارت صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفت.
وی ادامه داد: افرادی که صلاحیتشات تایید نشده بعد از ابلاغ نتیجه بررسیها از سوی فرمانداران طی ۲۴ساعت فرصت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین صلاحیت ۱۸۲داوطلب انتخابات مجلس در هیئتهای نظارت و هیئت نظارت مرکزی استان تایید نشده است.
وی افزود: ملاکهای بررسی صلاحیتها بر اساس قانون و ملاکهای قانونی مشخص شده در مواد ۲۹ ، ۲۸و ۳۰قانون انتخابات است.
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