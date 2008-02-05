نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در خراسان رضوی مشخص شد

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیئتهای نظارت و هیئت مرکزی استان به پایان رسیده و از طریق فرمانداران به افراد ابلاغ شده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات در خراسان رضوی اظهار داشت: این افراد شامل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ‌شدگان هستند که صلاحیت 206 نفر تایید نشد و 180 نفر شکایت خود را به هیئت نظارت استان ارائه دادند و صلاحیت 46 نفر نیز به طور مجدد مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد.

وی ادامه داد: ‪ ۲۶‬نفری که صلاحیت آنها تایید نشده و شکایت هم نکرده ‌اند به طور طبیعی جزء مردودین قطعی محسوب شده ‌اند.

اسماعیلی یادآور شد: همچنین ‪ ۴۳‬نفر از داوطلبانی که در هیئت‌های ‌اجرایی استان صلاحیتشان تایید شده بود در رسیدگی مجدد هیئت‌های نظارت صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: افرادی که صلاحیتشات تایید نشده بعد از ابلاغ نتیجه بررسی‌ها از سوی فرمانداران طی ‪ ۲۴‬ساعت فرصت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین صلاحیت ‪ ۱۸۲‬داوطلب انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت و هیئت نظارت مرکزی استان تایید نشده است.

وی افزود: ملاکهای بررسی صلاحیتها بر اساس قانون و ملاک‌های قانونی مشخص شده در مواد ‪ ۲۹ ، ۲۸‬و ‪ ۳۰‬قانون انتخابات است.