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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در خراسان رضوی مشخص شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات مجلس در خراسان رضوی، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم را اعلام کرد.

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیئتهای نظارت و هیئت مرکزی استان به پایان رسیده و از طریق فرمانداران به افراد ابلاغ شده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات در خراسان رضوی اظهار داشت: این افراد شامل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ‌شدگان هستند که صلاحیت 206 نفر تایید نشد و 180 نفر شکایت خود را به هیئت نظارت استان ارائه دادند و صلاحیت 46 نفر نیز به طور مجدد مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد.

وی ادامه داد: ‪ ۲۶‬نفری که صلاحیت آنها تایید نشده و شکایت هم نکرده ‌اند به طور طبیعی جزء مردودین قطعی محسوب شده ‌اند.

اسماعیلی یادآور شد: همچنین ‪ ۴۳‬نفر از داوطلبانی که در هیئت‌های ‌اجرایی استان صلاحیتشان تایید شده بود در رسیدگی مجدد هیئت‌های نظارت صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: افرادی که صلاحیتشات تایید نشده بعد از ابلاغ نتیجه بررسی‌ها از سوی فرمانداران طی ‪ ۲۴‬ساعت فرصت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین صلاحیت ‪ ۱۸۲‬داوطلب انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت و هیئت نظارت مرکزی استان تایید نشده است.

وی افزود: ملاکهای بررسی صلاحیتها بر اساس قانون و ملاک‌های قانونی مشخص شده در مواد ‪ ۲۹ ، ۲۸‬و ‪ ۳۰‬قانون انتخابات است.

کد مطلب 633242

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