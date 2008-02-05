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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

جلوه ای از قدرت پروردگار /

نهنگها با گلوی خود می شنوند!

نهنگها با گلوی خود می شنوند!

دانشمندان آمریکایی یک ساختار ویژه را در بافت چربی گلوی نهنگها کشف کردند که این پستانداران آبزی می توانند به کمک این ساختار صداهای زیرآب را بشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ساندیگو و دانشگاه کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Bioinspiration & Biomimetics منتشر کرده اند با کمک تکنیک مدل سازی رایانه ای و سیتی اسکن کشف کردند که نهنگها از طریق یک دستگاه شنوایی بسیار حساس و یک راه بسیار ویژه صداهای زیرآب را می شنوند.

این دانشمندان اولین گروهی هستند که موفق به گرفتن تصاویر سیتی اسکن از مغز نهنگهای زنده شده اند و با این تصویربرداری به یک چهارم از هندسه آناتومی بدن این جانوران دست یافتند.

در این تحقیق دانشمندان کشف کردند که امواج صوتی از طریق یک ساختار ویژه در بافت چربی گلوی نهنگها به گوش رفته و از آنجا برای پردازش به مغز این پستانداران عظیم ساکن دریاها می رسد. در حقیقت در صورتی که این ساختار حساس آسیب ببیند نهنگها قادر به شنیدن اصوات نخواهند بود.

کد مطلب 633243

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