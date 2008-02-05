پارسال 400 میلیون دلار تجهیزات پزشکی به کشور وارد شد

رضا مسایلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: با توجه به اینکه حفظ سلامت آحاد جامعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از اینرو در بخش واردات و تولید تجهیزات پزشکی، آیین نامه مدونی تهیه و به کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: بر این اساس کلیه مراکز درمانی موظف شده اند فقط محصولاتی را مصرف کنند که دارای برچسب مورد تایید این وزارتخانه باشند.

مسایلی با اشاره به واردات کالاهای پزشکی یادآور شد: همچنین در این زمینه مقرر شده تا کلیه مراحل ثبت کالا به صورت مکانیزه انجام شود تا علاوه بر اطمینان از استاندارد بودن کالا، مراکز بیمه نیز با مراجعه به این بانک اطلاعاتی بتوانند خدمات خود را به ویژه در زمینه کالاهای ارتوپدی، چشم و قلب ارائه کنند.

این مسئول تاکید کرد: اتخاذ چنین سیاستهایی، موجب جلوگیری از قاچاق تجهیزات پزشکی می شود.

مسایلی وضعیت تولیدات تجهیزات پزشکی در کشور را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در حال حاضر، 410 تولید کننده داخلی 450 نوع محصول پزشکی را تولید می کنند.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، تحریمهای آمریکا علیه ایران را بی ثمر دانست و تصریح کرد: خوشبختانه بخش خصوصی تاکنون توانسته بدون هیچ محدودیتی مراحل تولید کالاهای پزشکی را سپری کند و در حال حاضر کمبودی در زمینه تهیه مواد اولیه وجود ندارد.

مسایلی سال گذشته را به عنوان سال جهش صادرات تجهیزات پزشکی توصیف کرد و افزود: کشورهای آسیای مرکزی و حاشیه خلیج فارس جزء جامعه هدف ایران برای صادرات تجهیزات پزشکی هستند.