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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۷

صفارهرندی:

توطئه‌های فرهنگی دشمنان تا امروز بی‌نتیجه بوده است

توطئه‌های فرهنگی دشمنان تا امروز بی‌نتیجه بوده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست پیروان ادیان توحیدی با اشاره به توطئه های فرهنگی دشمنان برای خدشه وارد کردن به فرهنگ، تمدن و هویت ایران اسلامی، گفت: تا کنون فعالیتهای تخریبی دشمنان آسیبی به ما نرسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته در نشست پیروان ادیان توحیدی گفت: آنچه حاضران جلسه را به هم پیوند می‌دهد نگاه توحیدی همه کسانی است که با پیروی از فرستاده‌ای از فرستاگان خدا راه سعادت را در پیوند با آسمانها می‌جویند.

وی با اشاره به اینکه ناکامیهای بشر امروز گواه آن است که هر قدر انسان از مسیر الهی دورافتاده باشد بحرانهای بسیاری برای خود فراهم می‌کند، افزود: در مقابل هرگاه در صدد چاره‌ای برمی‌آید خود این چاره به مصیبت دیگری منجر می‌شود، در حالی که چاره‌اش پیوند با آرمانهای الهی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز ناسزاهای دشمنان به شکل ابزارهای به اصطلاح فرهنگی است، آنها فیلم می‌سازند و می‌خواهند ملت ما را ملتی وحشی نشان دهند در حالی که خودشان سابقه‌ای بیش از 300 سال ندارد.

وی با اشاره به اینکه تنها کسانی می توانند در مورد این موضوع قضاوت درستی داشته باشند که فارغ از مسائل جانبی به مسئله نگاه کنند، افزود: تا امروز تلاشهای آنها آسیبی به ما نرسانده و آنها مجبور هستند برای خطاهای خود دست به خطاهای جدیدی بزنند.

کد مطلب 633246

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