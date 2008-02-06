به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلت دی نیوز در گذشته احتمال بروز سرطان های گوناگون در افراد مبتلا به کلسترول بالا تایید شده بود اما اکنون محققان در یافته اند که ارتباط مستقیمی میان کلسترول بالا و ابتلا به سرطان پروستات وجود دارد.

محققان بین سالهای 1991 تا 2002 تعداد 1294 مرد بالای 75 سال را مورد بررسی قرار دادند که همگی آنها مبتلا به سرطان پروستات بودند.

پس از انجام مصاحبه های بسیار و گرفتن شرح حال از بیماران و بررسی سوابق پزشکی آنها مشخص شد که در حدود نیمی از آنها مبتلا به کلسترول بالا بوده اند.

به عقیده متخصصان احتمال بروز سرطان پروستات در مردانی که قبل از سن 50 سالگی کلسترول بالا داشته باشند، قوی تر می شود و چنانچه کلسترول بالا تا سن 65 سالگی ادامه یابد احتمال بروز این نوع سرطان به 80 درصد خواهد رسید.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که مشکلات کیسه صفرا نیز از عومل موثر بر افزایش کلسترول و افزایش احتمال بروز این نوع سرطان می باشد.