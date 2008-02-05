100 هزار نفر مخاطبان برنامه های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در دهه فجر هستند

حجت الاسلام اسد الله اسدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در ایام الله دهه فجر 14 عنوان برنامه مختلف فرهنگی، مذهبی که هر کدام از این برنامه ها بیش از 10 فعالیت با موضوعات مختلف را شامل می شود در سطح استان برگزار می شود.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به همزمانی ایام الله دهه فجر و محرم برنامه ها به گونه ای طراحی شده که اقشار مختلف جامعه بتوانند به نحو مطلوب از برنامه ها استفاده کنند.

وی افزود: طبق بر آورد انجام شده بیش از 100 هزار نفر مخاطب این برنامه خواهند بود.

اسدی اظهار داشت: به منظور نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها و به لحاظ جغرافیایی نیز این طرحها در سطح استان توزیع یکسان شده است.

وی برگزاری نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت، اعزام مبلغ در سطح استان، برگزاری مسابقات ستاد دهه فجر، افتتاح 15 خانه عالم و مجتمع فرهنگی، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان، برپایی محافل انس با قرآن را بخشی از برنامه های طراحی شده عنوان کرد.



