به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص آنچه که دیپلماسی یکجانبه دولت نهم در قبال از سرگیری روابط با مصر می خواهد، اظهار داشت: دیپلماسی ما در چارچوب مصالح سیاسی و منطقه ای صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی نمی تواند یک طرفه باشد، افزود: دیپلماسی دو طرفه است و البته ممکن است حدود و چارچوب های آن مختلف باشد اما هیچ دیپلماسی یک سویه نیست و روابط خارجی ما همواره در چارچوب مصالح ملی و منطقه ای صورت گرفته و ما در همه جا از موضع عزت و اقتدار کشور حاضر می شویم.

الهام ادامه داد: موضع دستگاه دیپلماسی کشور هیچ تغییری نکرده و امروز دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه از جمله در مورد مصر نشانگر حمایت از حقوق ملت فلسطین بوده که به صورت فعال و مقتدرانه مورد تاکید قرار دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه روند دیپلماسی کنونی ایران موجب تامین حقوق مسلم ملت ها می شود، افزود: در این چارچوب جلوگیری از زیاده خواهی های رژیم اشغالگر قدس و رعایت تمام چارچوب های سیاست خارجی قرار می گیرد و این روند بر اساس تصمیمی مبتکرانه، فعال و عزت شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نهم هیچ روندی را که بر خلاف قانون و منافع کشور باشد دنبال نخواهد کرد، گفت: مسلم است که هر روالی که کوچکترین خدشه را به سیاست های اساسی دولت و چارچوب های قانونی داشته باشد از طریق دولت دنبال نخواهد شد.

الهام همچنین با رد اخبار منتشر شده مبنی بر قصد احمدی نژاد برای سفر به مصر، گفت: هنوز بحثی از سفر به مصر مطرح نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی دیگر جو سازی رسانه های غربی برای القای نگرانی از ارسال نخستین کاوشگر فضایی ایران را بی مورد دانست و اظهار داشت: ما مسئول ارتقای معنوی و مادی میهن اسلامی عزیزمان هستیم و جمهوری اسلامی این رسالت را دارد که بستر رشد و شکوفایی را در حد طراز این ملت در تمام عرصه ها فراهم کند.

وی با یادآوری قوانینی که در این خصوص وجود دارد، افزود: ما باید برای استقلال کشور از تمام ظرفیت های علمی بهره ببریم و بنابراین مسئول نگرانی دیگران نیستیم اما در عین حال هیچ دلیلی برای نگرانی دیگران نمی بینیم.

الهام با تاکید بر این نکته که هر کشور طرفدار صلح و عدالت و همزیستی مسالمت آمیز از پیشرفت های علمی ایران خرسند می شود، گفت : هیچ جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد و این مسئله یعنی ورود به عرصه فضا برای کاوش های علمی موضوعی است که تمام جوامع برای تحقق آن تلاش می کنند و علاوه بر این موضوع ما در مسئله هسته ای نیز به روشنی نشان داده ایم که این فناوری را صرفا در عرصه علم و به صورت صلح آمیز مورد استفاده قرار داده ایم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: کسانی که در این خصوص نگرانی هایی را دارند خود جز از منظر تهدید و فشار به دیگران نگاه نمی کنند و در واقع نمی خواهند دیگران نیز در این عرصه حضور داشته باشند در واقع نگاه آنها مبتنی بر نوعی بخل علمی است در حالی که خود به انواع تسلیحات غیر قانونی و کشتار جمعی مجهز هستند.

وی افزود: به نظرم تمام جوامع بشری با توجه به ابعاد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران از رشد و شکوفایی کشور ما در عرصه های مختلف خرسند باشند و بعید می دانم که کسی در این خصوص احساس نگرانی کند.

ادامه دارد...