رشد بودجه بهداشت و درمان در سال 87 کمتر از 3 درصد است

دکتر مسعود امینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه رشد بودجه بهداشت و درمان در سال آینده به طور تقریبی کمتر از 3 درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه در برخی از فصول بودجه نیز رشد منفی داشته ایم، این رشد منفی را متوجه بودجه بیمه ها دانست و در عین حال تصریح کرد: در بحث عمرانی، رشد بودجه بهداشت و درمان برای سال آینده خوب بوده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ولی به طور میانگین، آن چیزی که مردم از وضعیت سلامت در سال آینده احساس خواهند کرد، نگران کننده است و بهبودی حاصل نخواهد شد.

امینی، این وضعیت را با توجه به تورم هایی که اتفاق می افتد، پیش بینی کرد و افزود: شرایط مردم در بخش پرداخت هزینه های درمانی از جیب، به مراتب بدتر از امسال خواهد بود.

به گفته وی، وضعیت دسترسی مردم به ویژه روستاییان و مناطق محروم کشور به مراکز درمانی عادلانه تر خواهد شد.

امینی، دلیل این مسئله را تجهیز ناوگان اورژانس و همچنین تجهیزات پزشکی که به واسطه اختصاص 200 میلیون دلار اعتبار ارزی در سال 85 از سوی مجلس پیش بینی شده بود، عنوان کرد و افزود: دسترسی عادلانه تر خواهد شد اما مشکل مردم در پرداخت هزینه ها از جیب، وخیم تر از امسال خواهد بود.