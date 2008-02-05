دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه های دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور پنج شنبه هفته جاری با انجام دو دیدار در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزارمی شود تا دو تیم برتراین مرحله راهی فینال شوند و تیم های بازنده مسابقه رده بندی را برگزار کنند.

براساس اعلام سازمان لیگ واترپلو در نخستین مسابقه از دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ واترپلو و از ساعت 10 صبح تیم ایران توسعه کرج میزبان دانشگاه آزاد ابهرخواهد بود. دیدار رفت دو تیم با برتری 6 بر3 تیم ایران توسعه کرج به پایان رسید و این تیم با کسب یک نتیجه تساوی در دیدار برگشت نیزمی تواند به دیدار فینال راه یابد.

در دومین مسابقه روز پنج شنبه، از ساعت 15/11 تیم مناطق نفت خیزجنوب ( نفت و گازگچساران) پذیرای نفت امیدیه خواهد بود. دیدار رفت دو تیم درشهرامیدیه با تساوی 4 بر 4 به پایان رسید و تیم برتر بازی برگشت، جواز حضور در دیدار فینال را به دست خواهد آورد. این مسابقه به علت تعمیر استخرگچساران درتهران برگزارمی شود.



این دو مسابقه طبق برنامه باید به میزبانی دانشگاه آزاد ابهر ومناطق نفت خیز جنوب در زنجان و گچساران انجام شود اما به علت استاندارد نبودن استخر شهر زنجان و تعمیر استخر گچساران، بنابر درخواست دو تیم در استخر آزادی تهران برگزار می شود.