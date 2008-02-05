علت کاهش شدت مغناطیس زیر فشارهای قوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانهای موسسه لابراتوار ژئوفیزیک موسسه کرنگی که نتایج تحقیقات خود را در شماره ماه فوریه مجله Physical Review Letters منتشر کرده اند، کشف کردند که رفتار مواد زیر فشار شدید تغییر می کند.

این دانشمندان کشف کردند که جذب مغناطیسی، هنگامی که یک ماده آهنی زیر فشار بین 120 تا 160 هزار برابر فشار اتمسفر قرار گیرد، نصف می شود و کاهش مغناطیس ماده با کاهش تعداد الکترونها همراه است.

این محققان با استفاده از تکنیک جدیدی که "دو رنگ نمایی مدور اشعه ایکس" (Xmcd) نام دارد، موفق شدند مغناطیس داخل ذرات بسیار کوچک کانیها را اندازه گیری کنند.

در این خصوص یانگ دینگ سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت : "مغناطیس به میزان کم در بعضی از باکتریها، در مغز پرندگان و حشرات و حتی در مغز انسان وجود دارد. دریانوردان اولیه از مغناطیس برای کشف قطب شمال استفاده کردند و همچنین پرندگان برای تعیین جهت خود در هنگام پرواز مغناطیس را به کار می گیرند. در حال حاضر بیشترین کاربرد مغناطیس در فناوریهای نانو است."

به گفته این دانشمندان، نتایج این تحقیقات نه تنها تاثیرات فشار را روی مغناطیسه شدن نشان می دهد، بلکه برای اولین بار توضیح می دهد که این مغناطیس با تغییر فعل و انفعال میان الکترونها و با کاهش فضایی که الکترونها را از هم جدا می کند کاهش می یابد.