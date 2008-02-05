افزایش محبوبیت حماس/ نارضایتی افکار عمومی فلسطین از کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر،"خلیل شیکاکی" دانشمند برجسته سیاسی فلسطین و همچنین کارشناس نظرسنجی در کرانه باختری در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد: تحریمهای اسرائیل،علیه نوار غزه و تخریب دیوار جدا کننده بین غزه و مصر از سوی حماس (!)، محبوبیت حماس را بار دیگر افزایش داده و کار را برای فتح در اینکه به فکر شکست رقیب خود در انتخابات دیگری باشد، دشوار کرده است.

وی تصریح کرد: نظرسنجیها درباره کنفرانس آناپولیس واقعا نتایج مثبتی را نشان نمی دهد. تنها 11 درصد از فلسطینیها در نظرسنجی که در دسامبر سال گذشته انجام گرفت، فکر می کردند که این کنفرانس موفق بوده است، اما اکثریت فکر نمی کنند که مذاکرات در این کنفرانس به توافقی بین اسرائیلیها و فلسطینیها منجر شود.

شیکاکی تصریح کرد: فلسطینیها فکر نمی کنند که اسرائیلیها دراجرای سهم خود در نقشه راه جدی باشند و فکرهم نمی کنند که "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل توانایی رسیدن به یک توافق پایدار را داشته باشد. بدتر از آن اینکه افکارعمومی فلسطینیها براین باور نیستند که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بتواند به یک توافق پایدار با اولمرت دست پیدا کند.

وی افزود: اسرائیلیها هم همچون فلسطینیها ناامید هستند و به همان دلیل فکر نمی کنند که فرایند آناپولیس یک موفقیت بوده است. اسرائیلی ها بر این باور نیستند که رهبری آنها و یا فلسطینیها، توانایی اجرای تعهدات موجود یا ورود به یک توافق پایدار را داشته باشند.