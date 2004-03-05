سايت آموزشي ترويج كار آفريني زنان راه اندازي مي شود

شيما صمد زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: ازطريق اين سايت فارغ التحصيلان طرح ترويج كار آفريني زنان با يكديگر وهمچنين با آموزشهاي لازم ومراكز مختلف كار آفريني و كار آفرينان موجود در ارتباط خواهند بود.

وي افزود: زنان ودختراني كه داراي تحصيلات دانشگاهي هستند وعلاقه وامكان فعاليت در سازمانهاي دولتي راندارند مي توانند با مراجعه به اين سايت وآشنايي با كارآفرينان ، امكان فعاليت در تشكلها وانجمنهاي غير دولتي را داشته باشند.

وي خاطر نشان كرد: طرح ترويج كارآفريني در سه مرحله فارغ التحصيلان ، كار آفرينان وتسهيل گران در سطح كشوربرگزار واز طريق آن تا به حال 600 نفر آموزشها ومهارتهاي لازم كار آفريني را فرا گرفته اند.

مدير كل دفتراموربانوان وزارت كشور عمده ترين برنامه هاي اين دفتر را در حوزه هاي فرهنگي ، آموزشي وپژوهشي دانست و تاكيد كرد: در سال آينده به منظورآشنايي زنان با مفاهيم وتحقق عدالت جنسي سي دي هاي آموزشي در نظر گرفته شده و همچنين سمينارهاي علمي، تخصصي نيز درزمينه اشتغال وحقوق زنان برگزار خواهد شد.

وي گفت: در زمينه امنيت اجتماعي زنان ودختران شهر تهران وهمچنين بررسي آسيب شناسي سازمانهاي غير دولتي زنان نيز پژوهش وتحقيقاتي در دست انجام است كه به زودي اجرا مي شود ودر صورت موفقيت در تهران واختصاص بودجه كافي اين طرح در تمام شهرهاي كشور اجرا خواهد شد.