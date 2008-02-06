به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه "داستان تمدن ایرانی" است که دبیری آن را علی اصغر سیدآبادی برعهده دارد.

آرین در کتاب "دینهای ایرانی" به تاریخچه پیدایش ادیان در تمدن ایران می پردازد و سیر تطور و تحول دین را در ایران از دوره باستان تا امروز تشریح می کند.

این مجموعه همچون "داستان فکر ایرانی" از سوی نشر افق منتشر می شود.

"کابوس باغ سیاه" و مجموعه داستان "گوشواره تلخ" از دیگر آثار آماده چاپ این نویسنده است که "گوشواره تلخ" به زودی توسط نشر موج وارد بازار کتاب می شود.

جلد اول " اشوزدنگهه" با عنوان "اسطوره هم اکنون" اثر دیگری به قلم آرین است که از یک سال پیش در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز نشر است.

آرمان آرین در حال حاضر به نگارش جلد دوم این کتاب با عنوان "اهریمنان یکه تاز" مشغول است. محور این داستانها زندگی مردی اسطوره ای است که هرچند به فانتزی پهلو می زند اما بن مایه ای واقعی دارد.

دیگر اینکه وی به تازگی نگارش رمان نوجوانانه "زرتشت" را هم به پایان برده است. این کتاب جزو مجموعه ای 30 جلدی درباره مشاهیر و بزرگان عرصه های ادبیات، علم، سیاست و... به شمار می رود.

از این نویسنده به تازگی مجموعه سه جلدی "پارسیان و من" به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب اخیرا در بخش آثار تالیفی نماینده ایران در ibby شده است.