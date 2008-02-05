گفتگو با 100 چهره ادب و هنر به پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر گفتگو با افرادی چون محمود دولت آبادی، کامبیز درم بخش، آیدین آغداشلو، داود رشیدی، محمد شمس لنگرودی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، لوریس چکناواریان، محمد اصفهانی، بهرام بیضایی، محمد صالح علاء، رسول یونان، کیومرث منشی زاده، مجید اخشابی، سوسن اصلانی، منوچهر آتشی، سیروس الوند، محمدعلی سپانلو، کامبیز روشن روان و... به چشم می خورد.

گفتگوهای این کتاب شاعران، نویسندگان، خوانندگان و آهنگسازان، نقاشان، کارگردانان و سایر فعالان هنری را دربرمی گیرد. برخی مصاحبه های کتاب به صورت گپ و گفت قبلا در روزنامه آسیا چاپ شده و بعضی ها هم برای این کتاب انجام شده است. حجم گفتگوها بسته به شخص مصاحبه شونده از دو تا 12 صفحه است.

آغداشلو در مقدمه کتاب نوشته است: آدمها عادت دارند وقتی از خودشان حرف می زنند از مهربانی و مراعات و تساهل هیچ کوتاهی نکنند و کم نگذارند و تصویری را بپردازند و ارائه کنند که مقبول و موجه و اسباب سربلندی باشد...

"دیدار با چهره ها" (گفتگوهای لاله عالم با هنرمندان) در 375 صفحه با ویرایش پرستو زارعی توسط نشر پوینده وارد بازار کتاب شده است.