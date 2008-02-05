اعتبارات حوزه فرهنگ 17 درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد آرین منش صبح امروز در حاشیه همایش نقش زنان در عرصه اطلاع رسانی ایران در جمع خبرنگاران افزود: این میزان افزایش در سایر دستگاههای دولتی شش درصد بود که در حوزه فرهنگ این رقم بیشتر شد.

وی اظهار داشت: اگر چه سهم بودجه فرهنگ از حوزه عمومی باید 10 درصد بیشتر باشد اما درحال حاضر 5/5 درصد بیشتر بوده که این رقم در سالهای گذشته سه درصد و کمتر از آن بود.

آرین منش از اعلام طرح جایگاه و حقوق خبرگزاری های غیر دولتی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: با تصویب این طرح نقش و جایگاه خبرگزاری های غیر دولتی اعتلا خواهد یافت.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: در این راستا بودجه خبرگزاری های دولتی چون جمهوری اسلامی ایران تا سقف 50 درصد افزایش خواهد یافت.