افزایـش 37 درصدی درآمدهای سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشـور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 9 ماهه امسال 2 هزار و 227 میلیارد و 223 هزار و 944 ریال درآمد داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد یافته است.

بر اساس این گزارش جمع درآمد بخش های املاک، اجرا، فروش اوراق و دفاتر و ثبت شرکتــها در 9 ماهه سال 1386 نسبت به مدت مشابه سال به ترتیب 10، 77، 14 و 11 درصد افزایش یافته داشته است.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می افزاید: در 9 ماهه امسال تعداد یک میلیون و 61 هزار و 328 فقره سند مالکیت در کشور صادر شده که این میزان نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد یافته است.

همچنین در این مدت املاک تحدید حدود شده و تفکیک ها و افرازهای انجام شده به ترتیب 1، 9 و 4 درصد افزایش پیدا کرده است.