نقشه اینترنتی مناطق قاچاق و فروش اسلحه ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل در استکهلم سوئد (Sipri) سایتی را با عنوان Armsflow راه اندازی کرده اند که اطلاعات مربوط به فروش و قاچاق اسلحه را از سال 1950 تا 2006 به صورت یک نقشه کامل در آن عرضه کرده اند.

اطلاعات این نقشه برپایه فهرستی با عنوان "ارزشهای شاخص تجارت" (Tiv) استوار شده است. این شاخص حجم نقل و انتقال سلاحها را در تمام کشورهای دنیا نشان می دهد.

براساس گزارش واشنگتن پست، در این نقشه نقاطی که در آن قاچاق اسلحه در مدت 56 سال گذشته انجام شده است با خطوط قرمز مشخص شده اند.

این نقشه نشان می دهد که در مدت بیش از نیم قرن گذشته، اروپا یکی از مناطق اصلی تولید کننده اسلحه بوده است و چین، امارات متحده عربی، هند و یونان مهمترین واردکنندگان سلاح بوده اند.

همچنین مهمترین صادر کنندگان اسلحه در دوره 2005 تا 2006 آمریکا، روسیه و آلمان هستند.

مقایسه حجم قاچاق جهانی اسلحه در سال 1980 در سالهای جنگ سرد با سال 2005 که سال جنگهای بزرگ است نشان می دهد که فروش اسلحه در دو دوره زمانی 1980 تا 2005 بیش از 57 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که از سال 2001 تا 2006 قاچاق اسلحه دو برابر شده است.