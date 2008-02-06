وزارت ارتباطات زیر ساخت ارتباط اینترنتی دانشگاه ها را فراهم کرد

عبدالحمید محقق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه همکاری وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت علوم در این باره گفت: مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد زیر ساختهای ارتباطی برای دانشگاه ها بوده که عملی شده است اما نحوه و میزان استفاده از این زیر ساختها بر عهده وزارت علوم است.

وی افزود: وزارت ICT وظایف خود را انجام داده است و مابقی کار بر عهده وزارت علوم است که روی ساختن محتوا فعالیت کند و تجهیزات مورد نیاز برای فعال شدن فیبرها و سرویس آنان فراهم کند.

محقق تصریح کرد: شرکت مخابرات استان تهران دارای پهنای باند مطلوبی است که تاکنون حتی یک دهم ظرفیت آن نیز اشغال نشده است و وزارت علوم با برنامه ریزی مطلوب و اولویت بندی در هزینه های خود می تواند از این باند استفاده کند.

مدیر کل نگهداری و پشتیبانی دیتا مخابرات استان تهران درباره سرعت این بستر ارتباطی خاطر نشان کرد: در این پروژه دانشگاه ها از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده اند و با سرعت در حد گیگا می توان از آن استفاده نمود تا دانشگاه ها از طریق مجازی بتوانند از کتابخانه ها و اساتید مجرب یکدیگر استفاده نمایند.

وی در خصوص نحوه تامین هزینه های این پروژه نیز گفت: هزینه های این طرح در قالب پروژه های توسعه ای دیده شده بود و از محل بودجه عمومی نیز ردیفی به آن اختصاص یافته بود.