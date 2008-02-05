"در دره الاه" فیلمی ضدجنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "در دره الاه" پس از نمایش این فیلم شب گذشته با حضور نیما حسینی‌نسب و امیر قادری در سینما صحرا برگزار شد.

در این نشست قادری با اشاره به مضمون و محتوای این اثر اظهار داشت: "این فیلم در واقع اثری کاملا ضد دولت کنونی آمریکا و ضد جنگ است. فضای سال‌های اخیر آمریکا و سیاست خارجی این کشور در عرصه بین‌الملل شرایطی ویژه را به صنعت فیلمسازی آمریکا وارد کرده است. از این رو در این سال‌ها ضدبوش‌ترین فیلم ها و آثار سینمایی داستانی و مستند تولید شده که هر یک به گونه‌ای دنبال انتقاد از سیاست های موجود است."

تامی لی جونز و چارلیز ترون در صحنه‌ای از "در دره الاه"

وی افزود: "البته باید توجه داشت که این آثار صرفا فیلم‌هایی ضد جنگ هستند و نمی توان آنها را ضد آمریکایی دانست. این فیلم‌ها را می‌توان آمریکایی‌ترین فیلم‌های هالیوود دانست. وقتی یک فیلمساز سیاست‌های دولت کشورش را نقد می‌کند نشانه بی‌علاقگی او به کشورش نیست، بلکه نشان از علاقه و تعلق خاطر به کشور دارد."

قادری افزود: "نکته بسیار مهم این است که سه فیلم مطرح و مهم هالیوود ویژگی‌های مشترک دارند. در تمام این فیلم‌ها داستان قاتلی روایت می‌شود که از تگزاس برخاسته و ما می‌دانیم زادگاه بوش هم تگزاس است. این شباهت‌ها بی‌دلیل نیست و نشانه‌هایی است مبنی بر اعتراض به برخی سیاست‌های آمریکا و دولت کنونی این کشور. این سرنوشت کشوری است که درگیر مشکلات و گرفتاری‌های گوناگون شده و نمی‌داند چه سرنوشتی پیش رو دارد."

این منتقد در پایان گفت: "فیلم "در دره الاه" از برخی جهات یادآور فیلم "پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن است. فیلمبردار هر دو فیلم یک نفر است و فیلمبرداری نیز در یک منطقه انجام شده، اما نکته جالب اینجاست که تصاویر یکسان نیست و در هر کدام از فیلم‌ها شکل بصری متفاوتی دیده می شود."

حسنی‌نسب نیز در ادامه با اشاره به فضای اخیر هالیوود گفت: "در این سال‌ها آثار هالیوودی انتقادات صریح و بی‌پرده علیه سیاست‌های دولت آمریکا مطرح کرده‌اند. اکنون فضای این سینما یک فضای ضد جنگ است و نشانه‌های حاضر در این فیلم نیز در این جهت است."

وی تاکید کرد: "چند سال بیشتر از جنگ آمریکا در عراق و افغانستان نمی‌گذرد و به همین دلیل هنوز آثار شاخص و مطرح در این باره ساخته شده است. فیلمنامه‌نویسان بزرگ آمریکا برای نوشتن فیلمنامه‌های خوب و قابل قبول نیازمند زمان بیشتری هستند تا بتوانند به درک بهتری از شرایط دست یابند. فیلم‌هایی که در این باره تولید شده تا اندازه‌ای سطحی است و نمی‌توان آنها را درجه یک دانست."