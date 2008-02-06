تاریخ ایلام در یک رمان نوشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان اتفاقات تاریخی ایلام را از دیرباز تاکنون روایت می کند. داستان "شوتروک ناخونته" پیوندی میان تاریخ سه هزار سال پیش با وقایع حال دارد.

شوتروک ناخونته اول به سال ۱۲۰۷ قبل از میلاد به پادشاهی رسید و در آغاز با شاه بابل وارد جنگ شد و موفق شد که بابل را تصرف کند. شوتروک ناخونته فرمان به غارت بابل داد و تمام گنجینه‌های آن شهر را به شوش منتقل کرد. شوتروک ناخونته به سرزمین کاسی‌ها هم تاخت و آنجا را نیز تصرف کرد. شوتروک ناخونته معابد بسیاری در همه شهرهای قلمرو خویش بنا کرد. او در سال ۱۱۷۱ قبل از میلاد درگذشت.

کتایون تجلی همچنین ترجمه کتابی با عنوان "شرنگ جادویی" (میشائیل انده) را برای نوجوانان به پایان برده است.

"افسانه های پریان"، "آنا جادوگر لنگ" و "در یک چشم به هم زدن" از دیگر ترجمه های زیرچاپ این مترجم هستند که به زودی وارد پیشخوان کتابفروشیها می شوند.

از این نویسنده اخیرا رمان "آرامش جاودان" مجوز نشر گرفته است. ماجرای "آرامش جاودان" در کشور فرانسه می گذرد و شخصیتهای آن همگی فرانسوی اند.

کتایون تجلی به تازگی کتاب "اردشیر بابکان" را هم به پایان برده است. این اثر از مجموعه 30 جلدی مشاهیر و بزرگان علم و ادب ایران منتشر خواهد شد.