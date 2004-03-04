خانواده شهدا و مجروحين به منظور تسهيل در امور به مناطق مرزي مراجعه نكنند

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وي بااشاره به اينكه هنوز آمار جديدي ازشهدا و مجروحان فاجعه خونين كربلا به وي اعلام نشده است افزود : وزارت امورخارجه نيز از طريق مسوولين عراقي و ديگر دستگاههاي موجود در عراق هماهنگيها و تلاشهاي گسترده اي را تاكنون براي انتقال شهداء و بازگرداندن مجروحين با هواپيما به جمهوري اسلامي ايران پيگيري نموده است اما هنوز از نتايج آن بي اطلاعم .

دبيرشوراي امنيت كشور با بيان اينكه اسامي شهدا و مجروحين از طريق رسانه هاي گروهي منتشرخواهد شد ابراز اميدواري كرد خانواده هاي شهدا و مجروحين به منظور تسهيل و تسريع در امور به مناطق مرزي كشور مراجعه ننموده و اطلاعات جديد را از طريق رسانه هاي گروهي و ارگانهاي ذيربط دنبال كنند .



معاون انتظامي وامنيتي وزير كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با بيان اينكه با استفاده ازتمامي امكانات وتجهيزات موجود كار انتقال اجساد ومجروحان ايراني درحادثه انفجار خونين در كربلا و كاظمين با سرعت و جديت دنبال مي شود گفت : 35 دستگاه آمبولانس اعزام شده به عراق در حال انتقال اجساد و مجروحان هستند و 40 آمبولانس ديگر نيز درمرزخسروي و مهران آماده كمك و امدادرساني به آنهاست .وي با تاكيدبراينكه مسئوليت هماهنگي انتقال مجروحين برعهده هلال احمر است افزود : آمبولانسها با مديريت هلال احمر در داخل عراق وظيفه انتقال مجروحين را به داخل كشوربه عهده دارد