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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۲۲

دبير شوراي امنيت كشور به هنگام عزيمت به مرز خسروي در گفتگو با "مهر ":

خانواده شهدا و مجروحين به منظور تسهيل در امور به مناطق مرزي مراجعه نكنند

دبير شوراي امنيت كشور به هنگام عزيمت به مرز خسروي هدف از سفر خود را پيگيري امور مربوط به بازگشت مجروحان و اجساد ايرانيان در حادثه خونين كربلا عنوان كرد و گفت : از مرز خسروي امور را با جديت و سرعت دنبال مي كنم و اگر نياز باشد به عراق سفر خواهم كرد.

معاون انتظامي وامنيتي وزير كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با بيان اينكه با استفاده ازتمامي امكانات وتجهيزات موجود كار انتقال اجساد ومجروحان ايراني درحادثه انفجار خونين در كربلا و كاظمين با سرعت و جديت دنبال مي شود گفت : 35 دستگاه آمبولانس اعزام شده به عراق در حال انتقال اجساد و مجروحان هستند و 40 آمبولانس ديگر نيز درمرزخسروي و مهران آماده كمك و امدادرساني به آنهاست .
وي با تاكيدبراينكه مسئوليت هماهنگي انتقال مجروحين برعهده هلال احمر است افزود : آمبولانسها با مديريت هلال احمر در داخل عراق وظيفه انتقال مجروحين را به داخل كشوربه عهده دارد.
وي بااشاره به اينكه هنوز آمار جديدي ازشهدا و مجروحان فاجعه خونين كربلا به وي اعلام نشده است  افزود : وزارت امورخارجه نيز از طريق مسوولين عراقي و ديگر دستگاههاي موجود در عراق هماهنگيها و تلاشهاي گسترده اي را تاكنون براي انتقال شهداء و بازگرداندن مجروحين با هواپيما به جمهوري اسلامي ايران پيگيري نموده است اما هنوز از نتايج  آن بي اطلاعم . 
دبيرشوراي امنيت كشور با بيان اينكه اسامي شهدا و مجروحين از طريق رسانه هاي گروهي منتشرخواهد شد ابراز اميدواري كرد  خانواده هاي  شهدا و مجروحين به منظور تسهيل و تسريع در امور به مناطق مرزي كشور مراجعه ننموده و اطلاعات جديد را از طريق رسانه هاي گروهي و ارگانهاي ذيربط دنبال كنند .

 
کد مطلب 63330

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