خانواده شهدا و مجروحين به منظور تسهيل در امور به مناطق مرزي مراجعه نكنند

وي با تاكيدبراينكه مسئوليت هماهنگي انتقال مجروحين برعهده هلال احمر است افزود : آمبولانسها با مديريت هلال احمر در داخل عراق وظيفه انتقال مجروحين را به داخل كشوربه عهده دارد.
وي بااشاره به اينكه هنوز آمار جديدي ازشهدا و مجروحان فاجعه خونين كربلا به وي اعلام نشده است افزود : وزارت امورخارجه نيز از طريق مسوولين عراقي و ديگر دستگاههاي موجود در عراق هماهنگيها و تلاشهاي گسترده اي را تاكنون براي انتقال شهداء و بازگرداندن مجروحين با هواپيما به جمهوري اسلامي ايران پيگيري نموده است اما هنوز از نتايج آن بي اطلاعم .
دبيرشوراي امنيت كشور با بيان اينكه اسامي شهدا و مجروحين از طريق رسانه هاي گروهي منتشرخواهد شد ابراز اميدواري كرد خانواده هاي شهدا و مجروحين به منظور تسهيل و تسريع در امور به مناطق مرزي كشور مراجعه ننموده و اطلاعات جديد را از طريق رسانه هاي گروهي و ارگانهاي ذيربط دنبال كنند .
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