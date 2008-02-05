استفاده از افسران مسلمان در نیروی پلیس بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، دال بابو ناظر انجمن ملی پلیس مسلمان گفت تعدادی از افسران مسلمان در نیروی پلیس بریتانیا بسیار کارآمد هستند از این رو پلیس باید از افسرن پلیس مسلمان که تأثیرگذاری آنها کمتر است بخواهد اعتماد عمومی را به ویژه میان جوانان مسلمان بریتانیا جلب کنند.

تنها 9/3 درصد از نیروی پلیس بریتانیا را سیاهپوستان و اقلیتهای قومی تشکیل داده اند و 95 درصد از آنها در رده‌ها و درجات پایین تر قرار دارند، اما استفاده از افسران مسلمان در نیروی پلیس می تواند آنها را در مبارزه با تروریسم و افراط‌ گرایی یاری کند.

این در شرایطی است که مشاور ارشد نیروی پلیس بریتانیا در وست ویدلند استدلال کرد نباید تمام بار مبارزه با تروریسم را به دوش افسران و کارکنان مسلمان پلیس گذاشت.

وی افزود: نیروی پلیس باید تلاش بیشتری در ترویج درک از این دین صورت دهد به ویژه این اقدامها باید در مناطقی انجام گیرد که جمعیت کمتری از مسلمانان در آن ساکن هستند.