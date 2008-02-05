طرح نخست وزیر اسبق لبنان برای حل بحران این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، این طرح مبتنی بر تشکیل دولت آینده لبنان با 16 وزیر به جای 30 وزیر و اجرای طرح کاری اتحادیه عرب مشروط بر اینکه نخست وزیر آتی بی طرف و توافقی باشد.

"سلیم الحص" با بیان اینکه علت اصلی تداوم بحران لبنان، پافشاری گروههای لبنانی بر تشکیل دولت بر اساس 30 وزیر است؛ گفت : ضرورتی برای تشکیل دولت به این طریق وجود ندارد.

حص با هدف اینکه مخالفان و موافقان سنیوره حق انحصارطلبی در تصمیم گیریها یا لغو آنها را نداشته باشند، پیشنهاد کرد که شش وزیر به جناح اکثریت حاکم، پنج وزیر به مخالفان و پنج وزیر به رئیس جمهوری اختصاص یابد.

نخست وزیر اسبق لبنان در ادامه گفت : این پیشنهاد به اتحادیه عرب و مسئولان لبنانی ارائه شده، اما تا کنون واکنشی به آن داده نشده است.

لازم به ذکر است اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشوربه عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

انتخاب رئیس جمهوری لبنان تاکنون 13 بار به تعویق افتاده و به 22 بهمن موکول شده است.