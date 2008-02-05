NIE ؛مانعی در برابر تلاشها برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت،"میرداگان" روز گذشته در کمیته امور خارجی و دفاعی کنیست ( پارلمان اسرائیل) به زعم خود مدعی شد که بر اساس برخی برآوردهای امنیتی، ایران تا سال 2009 به تواناییهای هسته ای دست خواهد یافت و برآوردهای خوش بینانه تر می گویند که جمهوری اسلامی تا پیش از پایان سال 2010 هسته ای نخواهد شد.

سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده بود که آمریکا از 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

علاوه بر این ایران هم بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، تاکید کرده است، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است. از این رو تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران غیرموجه و غیرمنطقی به نظر می رسد.