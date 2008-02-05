خطوط اتوبوسرانی تندرو در تغییر الگوی سفر موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تن زاده افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص بررسی تعداد سرنشینان تاکسی و مسافربر شخصی در شبکه معابر تهران، مشخص شده است که تعداد تاکسی ها و مسافربرهای شخصی با یک مسافر در معابر، دارای خطوط اتوبوسرانی تندرو به ترتیب حدود 33 درصد و 29 درصد نسبت به سایر معابر کمتر است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، در نگاه اول، اگر چه احداث خطوط ویژه اتوبوس های تندرو باعث کاهش عرض عبور معابر شده و در نتیجه برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی تراکم ایجاد نموده است، ولی در میان مدت باعث تغییر الگوهای سفر شهروندان شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی ترافیک تصریح کرد: با افزایش تمایل استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، متوسط سرنشین وسایل نقلیه شخصی افزایش خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات یاد شده تعداد تاکسی ها و مسافربرهای شخصی با هر تعداد مسافر در معابر دارای خطوط اتوبوسرانی تندرو به ترتیب حدود 12 درصد و 10 درصد نسبت به سایر معابر کمتر است. همچنین متوسط سرنشین تاکسی ها و خودروهای مسافربر شخصی در این معابر حدود 9 درصد بیش از سایر معابر است.

دکتر تن زاده یاد آور شد: ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی با مسیر تفکیک شده اتوبوس های تندرو در محور خیابان های آزادی- انقلاب - دماوند، به طور متوسط ضریب سرنشین تاکسی ها و خودروهای مسافربر شخصی را حدود 9 درصد افزایش داده است.