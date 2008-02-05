نشست خبری رئیس موسسه مدیریت دانش دانشگاه زیگن آلمان در "مهر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور مجید فتحی دارای نخستین کرسی مدیریت دانش در آلمان و جزء معدود صاحب نظران این عرصه نوین از مدیریت در جهان محسوب می شود.

وی در جمع خبرنگاران رسانه های خبری ضمن تشریح ابعاد مختلف مقوله مدیریت دانش به بیان نقش و کاربرد آن در توسعه اقتصاد جهانی پرداخت.

پروفسور فتحی در جمع خبرنگاران گفت : مقوله مدیریت دانش امروزه حالتی صنعتی به خود گرفته و می توان آن را بخشی لاینفک از توسعه صنعتی جهان برشمرد.

وی همچنین به تشریح جزئیات فناوری نوینی پرداخت که اخیرا و با هدف کمک به افراد مستعد سکته های مغزی ابداع کرده است.

استاد ایرانی دانشگاه زیگن آلمان این فناوری نوین را که نوعی سیستم امدادرسانی هوشمند و فوری نامید، سیستمی موثر برای جلوگیری از فلج شدن اعضای مختلف بدن فرد مستعد سکته های مغزی عنوان کرد.

پروفسور فتحی که در کارنامه درخشان خود بیش از دو دهه فعالیتهای تحقیقاتی دارد در بخشی از این گفتگوی خبری به ایراد نکاتی در خصوص همکاری های دانشگاه، صنعت و دولت نیز پرداخت.

مشروح این گفتگوی خبری در خبرگزاری مهر منتشر می شود.