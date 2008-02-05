به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جشنواره بین المللی آخرین منجی، محمد همایون فر مشاور علمی نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی در این مورد گفت: این سند پاسخ به نیازی بنیادین در خصوص فعالیتهای مهدوی است که تدوین آن از ابتدا در صدر دستور کار جشنواره بین المللی آخرین منجی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات کارشناسان حوزه مهدویت و مدیران فرهنگی نظام تکمیل شد.



همایون فر در ادامه شناختن و شناساندن امام را ضرورتی بنیادی و وظیفه ای غیرقابل چشم پوشی برای شیعیان در عصر غیبت دانست و اظهار داشت: شناسایی ابعاد مختلف مسئله مهدویت و مسائل پیرامونی آن، حاکم شدن نگاهی مهندسی و جامع نگر به مباحث فرهنگی و در نهایت حرکت به سمت نظارت، کنترل ، ارزیابی و نیز جهت دهی به فعالیتهای مهدوی از ضرورتهای تدوین این سند است.



وی با اشاره به برخی از آسیبهای فعلی فرهنگی و اجتماعی در حوزه مهدویت، یادآور شد: پیشبرد سلیقه ای برنامه ها، فقدان نهاد نظارتی در برنامه های مهدوی، نبود حمایت لازم از برنامه ها در زمینه اطلاع رسانی و پوشش رسانه ای، و خلاء برنامه راهبردی در خصوص مهدویت در کشور از آسیبهای جدی مباحث فعلی مهدویت است.



مشاور علمی نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی افزود: سند چشم انداز مهندسی فرهنگی در حوزه مهدویت نقطه مطلوبی است که در صورت تحقق آن تمام ظرفیتهای فرهنگی نظام اعم از بخش خصوصی، عمومی و دولتی در خدمت توسعه و تبیین انتظار و نیز ترویج اندیشه مهدویت قرار می گیرد.



وی گفت: الزامات تحقق این سند در قالب فصلها و بخش هایی تدوین شده است که مهندسی مفهومی، مهندسی برنامه ای، مخاطب شناسی ، معماری موضوعی، و ساختار پیشنهادی برای شبکه ای شدن فعالیتهای حوزه مهدویت در کشور از جمله عناوین اصلی این سند چشم انداز است.



همایون فر در پایان با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی آخرین منجی مسئول تحقق این سند نیست، اظهار داشت: این سند ارائه مدلی برای مشارکت نهادها و ظرفیتهای مختلف نظام برای توسعه و تعمیق بحث مهدویت است و تحقق این سند مستلزم هماهنگی و همکاری تمام ظرفیتهای فرهنگی است.