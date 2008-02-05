تشکیل 2 هزار پرونده متخلف در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به برنامه ریزی و تمهیدات لازم به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها و نیز نظارت بر عرضه کالاها و خدمات توسط واحدهای اقتصادی، طی هفته منتهی به 27 دی ماه جاری بازرسان این سازمان مستقر در سازمانهای بازرگانی استانها 35 هزار و 392 بازرسی را از بنگاه های اقتصادی به عمل آوردند.

بر این اساس، از این رقم 2هزار و 794 واحد متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده های جداگانه به ارزش کل 4 میلیارد و 44 میلیون و 484 هزار و 595 ریال به سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند.

درهمین مدت 4هزار و 152 مورد گزارش مردمی تحت بررسی قرار گرفت و میزان احکام صادره هیئتهای رسیدگی به تخلفات در حق دولت از مرز یک میلیارد و 900 میلیون ریال فراتر رفت.