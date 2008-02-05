  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

بزرگترین باغ گل تهران در منطقه 5 احداث می‌شود

بزرگترین باغ گل تهران در منطقه 5 احداث می‌شود

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 5 از احداث بزرگترین باغ گل تهران در بوستان الهام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی با بیان اینکه فاز یک این باغ گل رز قرار بود دهه فجر افتتاح شود ، افزود : اقدامات لازم برای تکمیل فاز یک این باغ که 5/2 هکتار است ، در دستور کار این حوزه قرار گرفته و پیش بینی می شود که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به اقدامات انجام شده در فاز یک این باغ اشاره کرد و اظهار داشت: گل کاری ، چمن کاری و تزیین آن با گونه های رز هلندی انجام شده و قرار است نصب 3 آلاچیق نیز برای رفاه بیشتر شهروندان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

مددی با اشاره به فاز 2 این باغ گل رز گفت: در فاز 2 این باغ که تا 7 هکتار توسعه پیدا خواهد کرد نصب پایه چراغ بلند تلسکوپی 12 متری ، پیست دوچرخه سواری یا زمین اسکیت و فوتبال طراحی شده است .

وی تصریح کرد : همچنین مخزن 3 هزار مترمکعبی  که هدایت آب مازاد سازمان آب را عهده دار خواهد بود ، نیز در فاز دوم این باغ گل رز در نظر گرفته شده و در مرحله اجرا است.

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه در پایان افزود: عملیات اجرایی این باغ گل رز ، اردیبهشت آغاز شده و به زودی یه یهره برداری می رسد.

کد مطلب 633319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها