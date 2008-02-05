به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی با بیان اینکه فاز یک این باغ گل رز قرار بود دهه فجر افتتاح شود ، افزود : اقدامات لازم برای تکمیل فاز یک این باغ که 5/2 هکتار است ، در دستور کار این حوزه قرار گرفته و پیش بینی می شود که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به اقدامات انجام شده در فاز یک این باغ اشاره کرد و اظهار داشت: گل کاری ، چمن کاری و تزیین آن با گونه های رز هلندی انجام شده و قرار است نصب 3 آلاچیق نیز برای رفاه بیشتر شهروندان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

مددی با اشاره به فاز 2 این باغ گل رز گفت: در فاز 2 این باغ که تا 7 هکتار توسعه پیدا خواهد کرد نصب پایه چراغ بلند تلسکوپی 12 متری ، پیست دوچرخه سواری یا زمین اسکیت و فوتبال طراحی شده است .

وی تصریح کرد : همچنین مخزن 3 هزار مترمکعبی که هدایت آب مازاد سازمان آب را عهده دار خواهد بود ، نیز در فاز دوم این باغ گل رز در نظر گرفته شده و در مرحله اجرا است.

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه در پایان افزود: عملیات اجرایی این باغ گل رز ، اردیبهشت آغاز شده و به زودی یه یهره برداری می رسد.