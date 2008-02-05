موشها تاریخ مهاجرت انسان را می نویسند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان استرالیایی موسسه CSIRO در کانبرا با تجزیه DNA میتوکندریال 170 موش صحرایی سیاه که از 76 منطقه در 32 کشور جمع آوری شده اند، گروههای مختلفی از موشها را کشف کردند که جد همگی آنها موشهای خانواده Rattus rattus است. خاستگاه خانواده موش Rattus rattus آسیا یعنی هند، دلتای مکونگ در ویتنام، تایلند، اندونزی و شرق آسیا است.

براساس گزارش نیوساینتیست، این دانشمندان به ویژه چهار بخش بزرگ از گسترش جهانی موشهای صحرایی را شناسایی کردند که همگی آنها در اثر مهاجرت انسان و یا تجارت دریایی به بخشهای مختلف دنیا توسعه یافته اند.

به گفته این محققان، در حدود 20 هزار سال قبل گروهی از موشها از هند غربی به خاورمیانه و از آنجا به اروپا مهاجرت کرده اند. این حرکت احتمالا با رشد شبکه های تجاری در طی عصر نوسنگی و عصر برونز مرتبط است.

سپس این گروه از موشها در پی مهاجرت اروپا در آفریقا و آمریکا گسترده شده اند. این درحالی است که موشهای آسیای شرقی تنها سه هزار و 500 سال قبل از تایوان و از مسیر ژاپن، فیلیپین و اندونزی به میکرونزی رسیده اند.

در این خصوص "کن آپلین" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "واضح نیست که چرا گستردگی بعضی از گونه های انسان با گسترش این نوع موشهای صحرایی در بعضی از مناطق بیشتر از مناطق دیگر است. احتمال دارد که هر گروه مختلف موشهای سیاه عامل انتقال یک نوع خاص بیماریزایی باشد."