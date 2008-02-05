به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران ، با اعلام این مطلب، از اجرای دومین دور از طرح "هبه" خبر داد و گفت: در آستانه فرارسیدن سال نو و تغییر چهره طبیعت ، شهرداری تهران با تشکیل ستادی تحت عنوان مشارکت معنوی شهر و اجرای طرح هبه به استقبال بهار می رود.

وی افزود:اکیپ های آموزش دیده پیش از اجرای دومین مرحله از طرح هبه با حضور در مراسم پرشکوه راهپیمایی 22 بهمن آماده پذیرایی از شهروندان هستند.

عبدالهی تصریح کرد: اکیپ ها در 22 گروه با لباس های فرم و متحدالشکل و ماشین های مخصوص طرح در این مراسم حضور خواهند یافت.

مدیر عامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران ادامه داد: در راستای معرفی و نحوه اجرای طرح هبه به شهروندان بروشوری تهیه شده که در روز 22 بهمن بین شهروندان توزیع خواهد شد.