کشورهای جهان سوم برای پیشرفت در فناوری به ایران چشم امید دوخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه پیام نور در آستانه برگزاری همایش بزرگ اتحاد ملی و انسجام اسلامی که همزمان با دهه مبارک فجر در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود، اضافه کرد: کشورهای جهان سوم برای پیشرفت علم و فناوری کشور خود به همکاری های علمی و فناوری با جمهوری اسلامی ایران چشم امید دوخته اند که اگر دانشگاههای ما ضمن توجه به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور از این فرصت طلایی به نفع جهان اسلام استفاده کنند و برنامه فعالیت های بین المللی خود را گسترش دهند، گام ارزشمندی در تحقق اتحاد ملی وانسجام اسلامی برداشته اند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که پیشرفت های صلح آمیز تولید سوخت هسته ای به مراحل نهایی خود نزدیک می شود و دشمنان تحمل ارتقا و پیشرفت کشور اسلامی ایران را ندارند، ضرورت دارد ، مردم ایران در تمامی اقشار جامعه و قومیت ها دست به دست هم داده و تحت تعالیم و آموزه های حیاتی برای تحقق ارزش های اسلامی، ساختن آینده آباد و پیشرفته و بستر سازی تشکیل حکومت عدل جهانی در پی تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی مطابق فرمایش مبارک مقام معظم رهبری باشند.

دکتر علی احمدی گفت : اتحاد و همبستگی میان مردم از تمامی قومیت های فارس، کرد، ترک، بلوچ و امثال آن و تمامی اقشار جمعه شامل دانش آموز و دانشجو، کارگر و کارمند، حوزوی و دانشگاهی و ... در داخل کشور و اتحاد و یکپارچگی با دیگر کشورهای اسلامی در جهت تحقق ارزش های اسلامی و ایجاد حکومت عدل جهانی ضروری است چرا که توطئه های نظام سلطه جهانی برای ایجاد تفرقه بین آحاد جامعه و جدایی کشورهای اسلامی همواره صورت می گیرد و اسلام نیز بر وحدت یکپارچه مسلمانان تاکید کرده است.

وی به نقش دانشگاه پیام نور در تبیین اتحاد ملی و انسجام اسلامی اشاره کرد و افزود: دانشگاه پیام نور با داشتن بزرگ ترین شبکه دانشگاهی داخل کشور و برنامه های مشترک درسی و فرهنگی، زمینه تقویت فرهنگ ملی و حرکت به سمت اتحاد ملی را تمرین می کند. این دانشگاه با تحت پوشش داشتن دانشجویان 55 کشور جهان تاسیس شعبات دانشگاه پیام نور در تعدادی از کشورهای دنیا و زمینه تبادل فرهنگی و همکاری های علمی را بین کشورهای اسلامی تسهیل کرده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در اندیشه انسجام اسلامی، هدف دستیابی ملت ها به اهداف مشترکی با فرهنگ های مشترک است، تفکر انسجام اسلامی به معنای آن است که ملت های مختلف اسلامی می توانند از الگوهای مشترکی استفاده کنند و در راستای منافع مشترک حرکت کنند تا به کمال مطلوب دست یابند.

همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی 21 بهمن ماه سال جاری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود.