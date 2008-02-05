  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

یک منبع آگاه به مهر خبر داد:

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران می شود

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران می شود

فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران می شود.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت جایگزین آیت الله عمید زنجانی در ریاست دانشگاه تهران خواهد شد.

فرهاد رهبر در صورت صدور حکم وزیر علوم سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران خواهد بود.

آیت الله عمید زنجانی پس از دکتر رضا فرجی دانا در آذر 1384 به ریاست دانشگاه تهران منصوب شده بود.

دکتر علی اصغر حکمت، دکتر اسمعیل مرآت، دکتر عیسی صدیق علم، سید محمد تدین، دکتر مصطفی عدل، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر منوچهر اقبال، دکتر احمد فرهاد معتمد، دکتر جهانشاه صالح، دکتر فضل الله رضا، دکتر علی نقی عالیخانی، دکتر هوشنگ نهاوندی، دکتر احمد هوشنگ شریفی، دکتر قاسم معتمدی، دکتر عبد الله شیبانی، دکتر محمد ملکی، دکتر حسن عارفی، دکتر علی مهدی زاده شهری، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر عباس شیبانی، دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر محمد فرهادی، مهندس اسماعیل اوینی، دکتر حسین فروتن، دکتر محمد رحیمیان، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمد رضا عارف،دکتر سید منصور خلیلی عراقی، دکتر رضا فرجی دانا و آیت الله عباسعلی عمید زنجانی رؤسای پیشین دانشگاه تهران هستند.

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران در گفتگو با مهر این مسئله را تکذیب نکرد. یکی از مسئولان وزارت علوم نیز بحث تغییر در دانشگاه تهران را رد نکرد.

کد مطلب 633326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها