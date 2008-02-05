به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، گردهمایی کمیته عالی مشاوره ای صندوق توسعه همبستگی اسلامی که در چارچوب بانک توسعه اسلامی تأسیس شده، از امروز سه شنبه 16 بهمن در بحرین برگزار می شود.

این صندوق به صورت مستقیم اهداف توسعه طلبانه هزاره جدید سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فقر، بی سوادی، بیماری در کشورهای اسلامی به ویژه قاره آفریقا را دنبال می کند.

این گردهمایی با حمایت شیخ احمد بن محمد آل خلیفه وزیر مالی بحرین و رئیس شورای بانک توسعه اسلامی برگزار می شود که پیش بینی شده شخصیتهای برجسته از سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و علوم اجتماعی در جهان اسلام در آن مشارکت کنند.