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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

مشکلات حمل و نقل عمومی در کلانشهرها بررسی می‌شود

مشکلات حمل و نقل عمومی در کلانشهرها بررسی می‌شود

معاونین حمل و نقل و ترافیک هشت کلانشهر کشور مسائل و مشکلات حمل ونقل عمومی در کلانشهرها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست معاونین حمل ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود مسائل و مشکلات مشترکی که شهرهای بزرگ کشور در زمینه حمل ونقل همگانی کم و بیش با آن روبرو هستند بررسی خواهد شد.

 در این نشست که مباحث حمل ونقل شهری حول سه محور اصلی شبکه حمل ونقل ریلی و ناوگان اتوبوسرانی و سامانه تاکسیرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نشست فوق که روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه در محل معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار می شود، معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری های اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، قم، کرج و مشهد حضور خواهند داشت.

کد مطلب 633328

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