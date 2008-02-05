به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست معاونین حمل ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود مسائل و مشکلات مشترکی که شهرهای بزرگ کشور در زمینه حمل ونقل همگانی کم و بیش با آن روبرو هستند بررسی خواهد شد.

در این نشست که مباحث حمل ونقل شهری حول سه محور اصلی شبکه حمل ونقل ریلی و ناوگان اتوبوسرانی و سامانه تاکسیرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نشست فوق که روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه در محل معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار می شود، معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری های اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، قم، کرج و مشهد حضور خواهند داشت.