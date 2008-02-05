امام راحل بنیانگذار گفتمان اصولی و اعتدالی در حوزه زنان بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهری سویزی ظهر امروز در نخستین همایش نقش و تاثیر زنان در عرصه اطلاع رسانی کشور گفت: نقطه مقابل این تفر متعلق به افرادی است که خود را علاقه مند به آموزه های دینی می دانند ولی هویت و حیثیتی فراتر از خانه داری، همسر داری و مادری برای زنان قائل نیستند.

وی تصریح کرد: در گفتمان اصولی و اعتدالی توازن خردمندانه ای بین وظایف انسانی، نقش خانوادگی و ضرورتهای اجتماعی زنان وجود دارد.

حجت الاسلام موسوی واعظ نیز در این همایش از این که تاکید بیش از حد بر مشارکت زنان در امور اجتماعی باعث کمرنگ شدن نقش زنان در خانواده می شود انتقاد کرد.

سید جواد آرین منش نماینده مردم مشهد در مجلس نیز از آماده شدن طرح تاسیس خبرگزاری غیر دولتی برای ارائه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور باید از 5/5 درصد کنونی به 10 درصد برسد.

وی افزود: منشور حقوق و منزلت زنان از مهمترین اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به صورت قانون در مجلس مطرح شد.

وی اظهار داشت: تبیین جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت بالایی در اعتلای اهداف جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

آرین منش با تاکید بر پرنگ شدن نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده، مهمترین مباحثی بود که در مجلس هفتم مطرح شد و مورد توجه جدی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی رکن اصلی در توسعه کشور و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ایران است، گفت: چشم های بینا و دقیق رسانه ها در ارزیابی عملکرد دولت و مجلس می تواند در پیشرفت جامعه بسیار موثر باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: جایگاه زنان و نقش آنان در عرصه اطلاع رسانی ایران، کاملا مشهود و قابل اعتناست که می تواند به مشارکت های ملی در جهت توسعه آرمانه و ارزشهای انقلاب کمک شایانی بکند.

صدیقه قنادی مدیر عامل خبرگزاری زنان ایران نیز از راه اندازی خانه خبرنگاران زن به منظور حمایت از خبرنگاران زن و برگزاری جشنواره کلام زینب از مرداد ماه 87 به منظور تجلیل از خبرنگاران زن و معرفی بهترین خبر مربوط به توانمندیهای زنان ایران خبر داد.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر اتفاقات قابل توجهی در راستای توسعه اخبار پیرامون زنان انجام گرفته است.

شرکت کنندگان در همایش پس از زیارت حرم مطهر رضوی از موزه های آستان قدس رضوی بازدید به عمل آوردند.