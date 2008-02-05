آتش نشانان تهرانی طی 24 ساعت در 86 عملیات حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان 41 آتش سوزی و 45 حادثه گوناگونی که طی 24 ساعت گذشته در سطح شهر تهران روی داد 3 نفر جان خود را از دست داده، 9 نفر دچار سوختگی و یا جراحت شدند و همچنین بیش از 2 میلیارد ریال خسارت مالی به بار آمد.

بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در میان اماکن مختلف شهری ، بیشترین آتش سوزی ها در معابر و گذرگاه ها و وسایل نقلیهرخ داده است.

در طول شبانه روز گذشته 10 وسیله نقلیه، 8 منزل مسکونی، 6 نقطه از معابر شهری و هم چنین چند مکان دیگر گرفتار شعله های آتش شدند که با تلاش ماموران آتش نشانی از گسترش آن جلوگیری به عمل آمده و کاملاً اطفاء شد.

تهران بزرگ طی شب و روز گذشته شاهد حوادث مختلف دیگری نیز بود که از آن جمله می توان به 8 مورد محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها، 3 مورد تصادف رانندگی و 6 مورد حادثه آسانسور اشاره کرد که امدادگران این سازمان با ایمن سازی محل این حوادث تعداد 14 تن از حادثه دیدگان را نجات دادند.

شایان ذکر است مجموعاً در طول 24 ساعت گذشته 625 مأمور آتش نشانی با به کارگیری 187 ماشین ایمنی و آتش نشانی به مدت 38 ساعت عملیات اطفایی و امدادی انجام دادند.