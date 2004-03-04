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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۲۷

سفر اروپايي مبارك از امروز آغاز مي شود

حسني مبارك رئيس جمهور مصر در چارچوب سفر به كشورهاي انگليس، فرانسه و ايتاليا، امروز پنجشنبه در اولين مرحله از سفر خود به ايتاليا سفر مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام، رئيس جمهور مصر قرار است عصر امروز با سيليوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا در شهر رم ديدار و گفتگو كند.
اوضاع بحراني درمناطق فلسطيني، حوادث خونين درعراق، طرح هاي اصلاحات درخاورميانه، تقويت روابط دوجانبه و ارزيابي اروپا از نقش مصر در روند صلح و ثبات درمنطقه از محورهاي گفتگوهاي مبارك با سران ايتاليا، انگليس و فرانسه خواهد بود.
مبارك پس از سفر دو روزه خود به ايتاليا، براي ديدار با توني بلر نخست وزير انگليس و ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه به اين كشورها سفر خواهد كرد.
کد مطلب 63334

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