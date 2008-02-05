به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به منظور یادآوری جنایات رژیم پهلوی و خاطرات از خود گذشتگی مردان و زنان مبارز و وفادار به امام و امت و تجلیل از ایثارگران دوران انقلاب اسلامی، با حضور مسئولان لشکری و کشوری برگزار میشود.
همچنین شرکت گنندگان میتوانند از محل های نگهداری زندانیان سیاسی که حتی دیوارهایش همگی با مهر سکوت عمق فاجعه را به تصویر کشیده و بیننده را تحت تاثیر قرار میدهد، دیدن کنند.
مکان برگزاری برنامه سلول صدها گل بهار دیده ، درب جنوبی باغ موزه قصر واقع در خیابان شریعتی ـ خیابان معلم ـ خیابان مرودشت ـ میدان قصر است.
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