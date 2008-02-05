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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

با حضور زندانیان سیاسی؛

خاطرات از خود گذشتگی مردان و زنان مبارز در باغ موزه قصر مرور می‌شود

خاطرات از خود گذشتگی مردان و زنان مبارز در باغ موزه قصر مرور می‌شود

زندانیان سیاسی زندان ستم شاهی همزمان با بیست و نهمین بهار آزادی به همراه خانواده‌هایشان از ساعت 30/16 روز بیست و یکم بهمن ماه در مجموعه باغ موزه قصر گرد هم جمع می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به منظور یادآوری جنایات رژیم پهلوی و خاطرات از خود گذشتگی مردان و زنان مبارز و وفادار به امام و امت و تجلیل از ایثارگران دوران انقلاب اسلامی، با حضور مسئولان لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

همچنین شرکت گنندگان  می‌توانند از محل ‌های نگهداری زندانیان سیاسی که حتی دیوارهایش همگی با مهر سکوت عمق فاجعه را به تصویر کشیده و بیننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دیدن کنند.

مکان برگزاری برنامه سلول صدها گل بهار دیده ، درب جنوبی باغ موزه قصر  واقع در خیابان شریعتی ـ خیابان معلم ـ خیابان مرودشت ـ میدان قصر است.

کد مطلب 633340

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