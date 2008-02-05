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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

تجدید میثاق مدیران نظام سلامت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی

مدیران نظام سلامت در پنجمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در مرقد امام راحل با آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز به همراه معاونین، مدیران وجمعی از کارکنان این وزارتخانه ، روسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، ایران ، شهید بهشتی و کارکنان این دانشگاه ها و نیز روسای سازمان های انتقال خون و انستیتو پاستور به همراه جمعی از کارکنان سازمانهای مذکور با حضور در مرقد حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای آن حضرت تجدید میثاق کردند.

همچنین وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با حضور در مزار شهدای هفتم تیر نسبت به روح بلند این شهدا ادای احترام کرد.

کد مطلب 633347

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