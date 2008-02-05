ایجاد مراکز تجاری عمده ترین محور توسعه صادرات غیر نفتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، محمدرضا رمضانی در نشست مدیران تعاونی های صادراتی گفت: اتاق تعاون در نظر دارد به منظور فراهم کردن زیر ساخت فعالیتهای اقتصادی و حضور مستقیم و کم هزینه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی در بازارهای هدف، مراکز تجاری را در کشورهای مورد نظر با هماهنگی سازمان توسعه تجارت پیگیری و ایجاد نماید.

دبیر کل اتاق تعاون کشور هدف از ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را ارائه خدمات تجاری لازم جهت تسهیل و پیشتیبانی از روند صادرات محصولات ایرانی در کلیه موارد ذکر کرد و افزود: ارائه خدمات تجاری نظیر امورتحقیقاتی، مشاوره ای، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و سایر خدمات تجاری در این مراکز صورت می گیرد.

وی با اشاره به سیاستهای حمایتی و تشویقی از صادرات غیرنفتی کشور گفت: ایجاد مراکز تجاری خارج از کشور در راستای کمک به تحقق رشد صادرات غیر نفتی به میزان متوسط سالیانه حداقل 7/10 درصد و رسیدن به سهم 6/33 درصدی صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور تا پایان دوره برنامه چهارم توسعه است.

عضو شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: با توجه به اهمیت ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف، اتاق تعاون در نظر دارد از طریق بخش تعاون، مرکز تجاری را در شهر کابل پایتخت افغانستان ایجاد نماید که در این راستا، هماهنگی های لازم با سفیر ایران در کابل انجام گرفته است.

رمضانی ابراز امیدواری کرد: با توجه به نظر مساعد وتاکید وزیر بازرگانی بر ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کمک وهمکاری های لازم را به اتاق تعاون در ایجاد این مرکز نمایند تا هر چه زودتر این مرکز در کابل افتتاح گردد.

دبیر کل اتاق تعاون با اشاره به روند کند ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف گفت: عدم تحقق ایجاد مراکز تجاری ناشی از دیدگاهها و پیشنهادات متفاوت و متعدد در کانونهای تصمیم گیری اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: در این راستا ضروری به نظر می رسد که اتاق بازرگانی و اتاق تعاون کشور نیز بیش از پیش فعالتر وجدی تر ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را با حمایت مالی بخش دولتی پیگیری نمایند.

رمضانی با تاکید بر همکاری نزدیک سازمان توسعه تجارت ، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با اتاق تعاون گفت: به منظور توسعه صادرات غیر نفتی موانع تجاری بین ایران و کشورهای هدف باید برداشته شود.

عضو شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به تجربیات اتاق تعاون مرکزی در برگزاری نمایشگاههای متعدد در کشورهای آفریقایی و بالا بردن تعرفه های گمرکی این کشورها اظهار داشت: ایجاد موافقت نامه های تجاری آزاد با کشورهای هدف بخصوص کشورهای آفریقایی به منظور تاسیس مراکز تجاری می ت واند در تسهیل روابط اقتصادی و تجاری تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر ایجاد خطوط کشتیرانی منظم با آفریقا، ایجاد و گسترش خطوط پروازی و برنامه ریزی بانکها به منظور ارائه تسهیلات لازم در داد وستد و رفع موانع پولی ابراز امیدواری کرد: بانک های ایرانی با همکاری بانک مرکزی در راستای توسعه اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی و تسهیل در امور تجاری شعباتی در 4 منطقه قاره آفریقا ایجاد نمایند.