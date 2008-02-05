نامزدها مراسم اسکار را تهدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد رقبای اسکار در حالی در بیست و هفتمین ضیافت نهار آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بورلی هیلتن شرکت کرده بودند که بیشتر انتظار داشتند خبرنگاران حاضر در مراسم به رسم سال‌های پیش سئوال‌های کلیشه‌ای مثلا درباره نوع لباسی که قرار است در مراسم اسکار بپوشند، بپرسند، اما امسال وضع فرق می‌کرد.





جرج کلونی در ضیافت نهار اسکار

بیشتر خبرنگاران در جلسه مطبوعاتی به چنین موضوعاتی علاقه نداشتند و برعکس ترجیح دادند درباره اعتصاب نویسندگان آمریکا و تاثیر آن بر مراسم اسکار سال 2008 سئوال کنند. تونی گیلروی، براد برد، جرج کلونی و مایکل مور که همگی از اعضاء WGA هستند درباره این موضوع صحبت کردند.

کلونی که برای بازی در فیلم "مایکل کلیتن" نامزد اسکار شده از انجمن بازیگران آمریکا SAG خواست در اولین فرصت مذاکرات خود را با تهیه‌کنندگان از سر بگیرند. او در این باره گفت: "گروهی در اتحادیه خیلی به این مسئله اعتقاد دارند که هر چه بیشتر صبر کنید، با توان بیشتر می‌توانید به مذاکره ادامه بدهید. به نظرم در نتیجه اعتصاب حسی از فرسودگی ایجاد شده است."

کلونی که اخیرا به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل انتخاب شده به این نکته نیز اشاره کرد که به عنوان عضو شش اتحادیه هیچگاه اعتصاب را زیر پا نگذاشته و هیچگاه نیز این کار را نخواهد کرد. او پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات را "یک نشانه بسیار بسیار خوب" دانست.

مور هم که برای فیلم مستند "سیکو" نامزد اسکار شده این نکته را مورد توجه قرار داد که انجمن نویسندگان به خاطر "سِنت" و نه دلار اعتصاب کرده و گفت: "خیلی عجیب است سران استودیو برای چند سنت یک شهر را تعطیل کرده‌اند." ویگو مورتنسن که برای "قول‌های شرقی" در بخش بازیگری نامزد اسکار شده، مسئله نیاز رسیدن به توافق صحیح و نه توافق سریع را مورد تاکید قرار داد.

گیلروی و برد نیز مانند کلونی و مور تاکید کردند در صورت نرسیدن به یک توافق منصفانه در مراسم اسکار امسال شرکت نمی‌کنند. برد که برای انیمیشن "راتاتوی" در بخش فیلمنامه غیراقتباسی نامزد شده عملا می‌تواند در مراسم اعطاء جوایز آکادمی حاضر شود، چرا که WGA فیلمنامه‌های انیمیشن را زیر پوشش ندارد، اما او گفت اگر اعتصاب ادامه پیدا کند، در مراسم حضور پیدا نخواهد کرد.

گیلروی نیز که برای "مایکل کلیتن" در بخش فیلمنامه و کارگردانی در اسکار رقابت می‌کند، با اشاره به اینکه 20 سال عضو انجمن نویسندگان بوده، در مورد به پایان رسیدن اعتصاب ابراز امیدواری کرد. تمام 13 فیلمنامه‌نویس نامزد اسکار در هر دو بخش اقتباسی و غیراقتباسی در ضیافت نهار آکادمی علوم و هنرهای سینمایی شرکت کرده بودند، اما تنها چند نفر از آنها با حضور در جلسه مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

مور در عین حال با اشاره به حضور سه مستند ضدجنگ در فهرست این بخش از اسکار امسال به کنایه گفت دیدگاهها درباره جنگ عراق از زمان صحبت‌های او پس از دریافت جایزه اسکار برای "بولینگ برای کلمباین" در سال 2003 بسیار تغییر کرده است. او گفت: "چیزی که به خاطر آن روی صحنه هو شدم، اکنون محترم شمرده می‌شود. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود و امیدوارم مراقب رفتارم باشم."

نویسندگان تلویزیون و سینما آمریکا پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات خود با اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون درباره دریافت سهم بیشتر از فروش اینترنتی و فروش در رسانه‌های جدید از پنجم نوامبر (14 آبان) اعتصاب کرده‌اند. برندگان هشتادمین دوره مراسم اهدا جوایز اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در مراسمی در کداک تیه‌تر هالیوود مشخص می‌شوند.

دو فیلم سینمایی "پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن و "خون بپا می شود" پل تامس اندرسن هر یک با نامزدی در هشت رشته پیشتاز جوایز اسکار سال 2008 هستند.