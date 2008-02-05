نگرانی گوگل از پشنهاد مایکروسافت برای خرید یاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبترین موتور جستجوی دنیا که در پی اعلام خبر پیشنهاد خرید یاهو از سوی مایکروسافت، رهبریت خود را در بخش تبلیغات آنلاین در خطر می بیند با مقامات یاهو وارد مذاکره شده است.

در این تماس اریک اشمیت رئیس هیئت مدیره گوگل با "جری یانگ" همتای خود در یاهو دیدار و احتمال ایجاد شراکت میان دو موتور جستجو را به منظور از بین بردن پیشنهاد عرضه 6/44 میلیارد دلاری مایکروسافت به یاهو مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

براساس گزارش نیویورک تایمز، به گفته مقامات گوگل، شرکتهای دیگر هم می توانند در رقابت با مایکروسافت به یاهو پیشنهاد خرید این شرکت را بدهند و این مسئله می تواند موقعیت گوگل را با خطرات جدی مواجه کند. این در حالی است که یاهو در این خصوص اظهار داشته که پیشنهاد مایکروسافت تنها یکی از پیشنهادهایی است که این موتور جستجو در این مورد دریافت کرده است.

به گفته مقامات یاهو، دومین موتور جستجوی دنیا به منظور افزایش ارزش خود درحال ارزیابی تمام جنبه های پیشنهادهای دریافتی خود است.