آمادگی سازمان کنفرانس اسلامی برای میانجیگری در چاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه، طرفهای درگیر در چاد به توقف اقدامات خشونت آمیز و تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز از طریق گفتگو به عنوان تنها راه حل اختلافات تشویق شدند.

"اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این بیانیه از تمام گروههای این کشور خواسته است تا وحدت خود را حفظ و برای برقراری صلح پایدار و امنیت و ثبات در کشورشان تلاش کنند.

لازم به ذکر است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه غیرالزام آوری حملات شورشیان به دولت چاد را محکوم کرد و خواستار حمایت اعضای این شورا از دولت چاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته شورشیان چاد که گفته می شود دولت سودان از آنها حمایت می کند؛ از پایگاه های خود در منطقه دارفور در غرب سودان به خاک چاد حمله کرده و پس از طی نمودن مسافت 800 کیلومتر به پایتخت این کشور درغربی ترین نقطه چاد رسیدند.



این در حالی است که سودان اتهامات آمریکا علیه این کشور مبنی بر دخالت در چاد را بی پایه و اساس دانسته است.