ايران ادعاي عبور تروريستها از مرزهاي اين كشور را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان يك منبع آگاه در وزارت امورخارجه ايران امروز در گفتگوبا اين خبرگزاري ادعاهاي سخنگوي نيروهاي آمريكايي درعراق را مبني بر عبورعاملان حملات تروريستي كربلا و كاظمين از مرزهاي ايران به عراق تكذيب كرد .

سخنگوي ارتش آمريكا درعراق اعلام كرده بود كه اين تروريستها از طريق كاروان زائران ايراني به عراق آمده بودند.

اين مقام مسئول در وزارت امورخارجه درادامه افزود : ايران بزرگترين قرباني تروريسم است و ضررهاي بسياري را در مبارزه با تروريسم متحمل شده است .

وي ضمن محكوميت اين حملات گفت : بيشترين تعداد قربانيان اين حملات ايراني بودند و اين دليلي ديگري است براين موضوع كه ايران در صف نخست مبارزه با تروريسم قرار دارد .

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