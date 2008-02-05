امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علمی کاربردی و شرکت پست

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هدف تقویت و توسعه آموزش های عالی علمی- کاربردی با محورهای فراهم آوردن زمینه برگزاری دوره های مورد نیاز درکلیه مقاطع تحصیلی، تهیه، ارایه و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای مورد نیاز در شبکه پستی کشور، فراهم ساختن زمینه برگزاری همایش ها و گردهمایی های استانی، ملی و منطقه ای و بین المللی و فراهم آوردن زمینه ارتقای علمی مدرسان در زمینه رشته های مورد نیاز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

این تفاهم نامه به امضای دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی و دکتر محمد حسن محبیان مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

این تفاهم نامه به مدت 3 سال میان دانشگاه جامع علمی - کاربردی و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از اعتبار برخوردار است و پس از گذشت مدت تفاهم نامه در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.