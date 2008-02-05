نامه معاون وزیر علوم به رئیس کمیسیون آموزش درمورد پذیرش دانشجوی فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی با ارسال نامه‌ای به دکتر علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پذیرش دانشجو به صورت فراگیر توسط دانشگاههای بزرگ کشور با اعلام وزارت علوم متوقف شده است.



دکتر خالقی در نامه خود از دکتر عباسپور خواست چنانچه موردی از تداوم پذیرش دانشجو به صورت فراگیر مشاهده شده به وزارت علوم اعلام شود تا رسیدگی لازم به عمل آید.