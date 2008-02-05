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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

نامه معاون وزیر علوم به رئیس کمیسیون آموزش درمورد پذیرش دانشجوی فراگیر

نامه معاون وزیر علوم به رئیس کمیسیون آموزش درمورد پذیرش دانشجوی فراگیر

معاون آموزشی وزارت علوم در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش در مورد توقف پذیرش دانشجوی فراگیر در دانشگاههای بزرگ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی با ارسال نامه‌ای به دکتر علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پذیرش دانشجو به صورت فراگیر توسط دانشگاههای بزرگ کشور با اعلام وزارت علوم متوقف شده است.

دکتر خالقی در نامه خود از دکتر عباسپور خواست چنانچه موردی از تداوم پذیرش دانشجو به صورت فراگیر مشاهده شده به وزارت علوم اعلام شود تا رسیدگی لازم به عمل آید.

کد مطلب 633364

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